Chuva de granizo interrompe duelo entre Atlético Mineiro e Internacional

O encontro desta segunda-feira (6) entre Atlético Mineiro e Internacional, válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Independência, contou com um terceiro protagonista: a chuva de granizo. Quando o derby entre mineiros e gaúchos se desenrolava na etapa complementar, o céu resolveu cair em Belo Horizonte em forma de gelo. A tempestade chegou a impedir a continuação do andamento da partida. O árbitro paralisou o jogo por 29 minutos. Mesmo com a saída do granizo, a chuva torrencial que castigou a capital de Minas Gerais chegou a prejudicar o sistema elétrico do estádio, que ficou sem luz por alguns minutos. Mesmo com tantos problemas climáticos, o Inter conquistou o triunfo por um tento a zero. Gol anotado por Edenilson.