Caminhão causa engavetamento com carros estacionados em Porto Alegre

Uma cena inusitada foi presenciada na manhã desta terça-feira (7) por quem passou pelo Centro Histórico de Porto Alegre. Num trecho da rua João Manoel, entre as ruas dos Andradas e Riachuelo, um caminhão provocou um engavetamento ao bater em carros que estavam estacionados. O incidente foi causado por um veículo que prestava serviço na região. À EPTC, que foi chamada ao local, o motorista relatou que teve problemas com o freio. Sete carros foram atingidos pelo impacto da batida do caminhão sem freio. Os mais próximos chegaram a ter a estrutura envergada. Nenhum motorista estava nos veículos. Apenas um pedestre que passava em frente à fila na hora do impacto, já no fim da quadra da descida, acabou 'atropelado', levando um susto. Os fiscais da EPTC autuaram o motorista por trafegar em horário não permitido para caminhões. Os danos privados serão cobertos por seguro.