Boneco de 'geada' marca temperaturas negativas na serra catarinense

O registro de geada graças a temperaturas negativas na serra catarinense empolgou moradores de São Joaquim. O gelo que se forma na superfície serviu de matéria-prima para uma nova versão de boneco de neve. Desta vez, foi um bonequinho bem simpático de gelo, que ganhou cachecol, bracinhos de galhos improvisados e foi fotografado. O site São Joaquim Online, que divulgou a imagem, chamou o boneco de 'Geanildo', lembrando geada. A cidade registou 3,9 graus negativos. Segundo o site, já são 35 dias com marcas negativas na região e 70 dias com geada no topo da serra.