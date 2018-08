Viaduto da Borges tem primeiro fim de semana com operação de food trucks

Após a retirada dos moradores de rua e seus pertences pela Brigada Militar na semana passada, o viaduto Otávio Rocha, na avenida Borges de Medeiros, teve seu primeiro fim de semana com a areá ocupada por food trucks. Sete carrinhos foram colocados no local, em ação-piloto promovida pela Prefeitura de Porto Alegre para manter o espaço com atividades comerciais. Mais de 450 porções de alimentação foram comercializadas no sábado e no domingo. Foi difícil competir, no entanto, com o público presente na orla do Guaíba. Em função da sombra e do frio, o viaduto atraiu poucos consumidores. O objetivo da prefeitura é afastar a presença de moradores de rua no viaduto. Segundo a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, a ideia é que os food trucks sejam estabelecidos diariamente no local.