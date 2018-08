Seleção feminina de futebol leva goleada e perde Torneio das Nações para os EUA

Não deu para as brasileiras. A seleção feminina de futebol se despediu do Torneio das Nações na quinta-feira (2) após derrota para a equipe dos Estados Unidos. De virada, o Brasil foi goleado por 4 a 1 e as adversárias ficaram com o título da competição. As norte-americanas levantaram o troféu em casa, no estádio Toyota Park, em Bridgeview. As comandadas de Vadão abriram o placar em gol contra de Tierna Davidson ainda nos primeiros minutos de jogo, mas não conseguiram sustentar a vantagem e permitiram que as norte-americanas virassem a partida com facilidade. Com a derrota, o Brasil encerrou a sua participação no Torneio na terceira posição, conquistada com uma campanha de duas derrotas para Austrália e Estados Unidos e um triunfo diante do Japão, o último colocado. Na primeira edição, disputada em 2017, as brasileiras foram as lanternas.