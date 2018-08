Porta do prédio do Iphan tem maçanetas de bronze roubadas no Rio de Janeiro

As maçanetas da porta do Instituto do Patrimônio Histórico Nacional de Artístico (Iphan), localizado em uma das principais vias do centro do Rio de Janeiro, foram roubadas durante a madrugada de quarta-feira (1). Os bandidos teriam arrancado o par de puxadores de bronze, com dimensão de 32 centímetros por 7,5. Os funcionários do órgão perceberam o sumiço das peças pela manhã e acionaram a Polícia Federal para investigar o crime. A porta principal do prédio histórico de cinco andares contém imagens náuticas e da flora brasileira em sua estrutura (foto), esculpidas pelo artista português Manuel Ferreira Tunes. As artes remetem às atividades da antiga Companhia Docas de Santos, que antes funcionava no local. A edificação do instituto é tombada desde 1978.