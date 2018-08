Caminho dos Jacarandás abriga espaço de gastronomia e comércio na Praça da Alfândega

A Prefeitura de Porto Alegre inaugurou na terça-feira (31) o Caminho dos Jacarandás, nova área de lazer na Praça da Alfândega (foto), em frente ao antigo prédio da Caixa Econômica Federal. A entrega do espaço faz parte do processo de revitalização do Centro Histórico, que pretende oferecer novas alternativas de serviços e entretenimento para a população da capital gaúcha. A estrutura já conta com cinco estabelecimentos comerciais, sendo eles uma hamburgueria, cafeteria, lancheria, bistrô e uma loja de bijuterias. Também estão em fase de construção uma banca de revista e de mel artesanal. Com a iniciativa, a prefeitura espera gerar empregos e aumentar a movimentação da região. O local será administrado pelo comerciante Robson Elias Vieira Alves, vencedor da licitação por um período de dez anos.