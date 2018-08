Protestos marcam primeiro dia de greve dos municipários de Porto Alegre

No primeiro dia de greve dos municipários de Porto Alegre, os servidores saíram às ruas, na terça-feira (31), para pressionar por mais diálogo com o prefeito Nelson Marchezan Júnior. De acordo com o Sindicato dos Municipários de Porto Alegre (Simpa), mais de mil trabalhadores realizaram atos durante o dia, começando por uma caminhada que saiu da Secretaria Municipal de Saúde, no Centro da Capital, até o Hospital de Pronto Socorro (HPS). Durante o trajeto, os manifestantes exibiam faixas e pediam pela saída do prefeito com gritos de "Fora Marchezan" (foto). Ao todo, 14 entidades aderiram à paralisação contra a tramitação do pacote de medidas do prefeito que afeta diretamente o funcionalismo municipal. Na quinta-feira (2), a categoria realiza uma assembleia para definir os rumos da greve.