Grupo faz vigília em homenagem aos mortos nos incêndios da Grécia

Na frente da sede do Parlamento grego, em Atenas, um grupo de mais de 500 pessoas fez uma vigília em homenagem às vítimas dos incêndios que mataram no mínimo 92 pessoas na última semana. Ao todo 76 corpos já foram identificados e 28 pessoas ainda estão desaparecidas no pior incêndio da história da Grécia, também o segundo maior incêndio do século 21. O vilarejo de Mati é uma área residencial e rodeada por florestas, e não tinha rotas fáceis de fuga. A oposição ao primeiro-ministro Alexis Tsipras acusa o governo de não ter se preparado para a temporada de incêndios, já Tsipras respondeu afirmando que a oposição está explorando politicamente a tragédia, e prometeu reprimir construções sem licença, o que é considerado um dos fatores para ter piorado as consequências do fogo e bloquear possíveis rotas de fuga.