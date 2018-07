Artistas reproduzem cenas do tráfico de humanos em rodoviária do DF

A rodoviária interestadual do Distrito Federal, por onde chegam e partem ônibus para todas as regiões do País, transformou-se - nesta segunda-feira (30) - em palco de uma performance que chamou a atenção para a situação de vítimas do tráfico humano. Parte da abertura da 5ª Semana de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas que ocorre no Distrito Federal e em vários estados, a ação realizada por artistas chamou a atenção de quem passava pelo local por trazer encenações tanto em um palco montado na entrada do local quanto nos próprios corredores do local (foto), onde é possível se deparar com cenas de mulheres exploradas sexualmente ou com atores se passando por aliciadores e abordando quem passava por ali. Conforme o Programa do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), a maioria das vítimas desse tipo de crime são as populações vulneráveis que geralmente têm menos informações e buscam melhoria da qualidade de vida.