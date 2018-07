Coreia do Norte entrega restos de 55 soldados americanos

65 anos após o fim da Guerra da Coreia, os restos mortais de 55 soldados americanos que perderam a vida no conflito foram recebidos com honras de estado na base aérea de Osan, na Coreia do Sul, na última sexta-feira (27), após serem entregues pela administração da vizinha do Norte. Cada uma das urnas mortuárias estava coberta pela bandeira da Organização das Nações Unidas (ONU). O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (R), agradeceu ao líder norte-coreano Kim Jong-Un por "cumprir a promessa" de devolução, feita em junho quando ambos se encontraram em Cingapura. O próximo passo é fazer exames de DNA para ver se as ossadas correspondem a soldados americanos, e não se tem um prazo definido para que a análise científica termine.Quase 37 mil soldados dos EUA morreram durante a Guerra, mas aproximadamente 7700 nunca foram encontrados.