Rompimento de represa deixa ao menos 26 mortos e centenas de desaparecidos no Laos

O rompimento de uma represa hidrelétrica causou enorme destruição nas aldeias do Sul do país asiático Laos na terça-feira (24), deixando pelo menos 26 mortos, de acordo com as últimas informações divulgadas na quinta-feira. Centenas de pessoas seguem desaparecidas desde o acidente e cerca de 6,6 mil ficaram desabrigadas com a inundação. A água teria inundado seis aldeias, dentre elas a Sanamxai, na província de Attapeu (foto). As equipes de resgate enfrentam dificuldades com as chuvas para buscar mais vítimas. Ainda não se sabe a causa do rompimento da barragem, conhecida como Xepian-Xe Nam Noyfoi. Ela foi construída em uma parceria de empresas da Coreia do Sul junto a companhias do Laos e da Tailândia. A previsão era que começasse a funcionar ainda neste ano.