Estrela de Trump na Calçada da Fama de Hollywood é alvo de vândalos

Era uma vez uma estrela do presidente dos Estados Unidos. Isso mesmo. A inscrição do nome de Donald Trump foi alvo de vândalos nessa quarta-feira (25) na Calçada da Fama em Hollywood, em Los Angeles. Um homem teria sido o autor da destruição. As informações são do departamento de polícia de Los Angeles, que atendeu a um chamado por volta das 3h30min locais. De acordo com a NBC, o suspeito usou uma picareta para destruir a estrela, e depois abandonou o objeto no local. Trump ganhou uma estrela na famosa calçada em janeiro de 2007 pelo trabalho em reality show. Essa não foi a primeira vez que a estrela do atual presidente foi alvo de ataques. Em outubro de 2016, durante a campanha presidencial, um homem tentou destruí-la com uma picareta e uma marreta. O autor foi condenado a pagar mais de US$ 4 mil pelo dano, três anos em liberdade condicional e 20 dias de serviço comunitário. (Folhapres)