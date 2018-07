Manifestantes jogam tinta vermelha no STF em ato contra prisão de Lula

Uma das entradas principais do prédio do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, ficou com o piso coberto de tinta vermelha durante protesto contra a prisão do ex-presidente Lula, na terça-feira (24). A área, conhecida como Salão Branco, é por onde os ministros costumam entrar para as sessões plenárias. Cerca de 20 manifestantes vestidos com cartolinas representando a Constituição e a Carteira de Trabalho arremessaram bexigas e espalharam a tinta no chão edifício. Os seguranças do STF, presentes no local, não conseguiu impedir o protesto, mas retiraram os manifestantes do local, encerrando o ato. O grupo não foi identificado e ninguém foi detido. Esta foi a segunda vez que o prédio principal do STF serviu de palco para manifestações contra a prisão de Lula.