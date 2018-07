Congresso na Dinamarca reúne Papais Noéis durante o mês de julho

O Papai Noel é uma figura marcante das festividades de Natal que aparece principalmente durante o mês de dezembro. Mas o que o bom velhinho faz durante o restante do ano? "Preocupado" com a inatividade do personagem, o artista dinamarquês Professor Tribini criou, em 1957, um congresso para a integração dos Papais Noéis em pleno verão europeu. Desde então, centenas de interpretes da figura se reúnem todos os anos, no mês de julho, em Copenhague, capital da Dinamarca, para cultuar a principal celebridade natalina. Em 2018, não foi diferente. Neste domingo (23), um desfile de rua reuniu simpatizantes e figurantes do Papai Noel na capital do país nórdico. O passeio foi animado por dezenas de pessoas vestidas à caráter. Boa parte dos participantes atua profissionalmente, em centros comerciais e grandes lojas de departamentos. Mas, é claro, somente quando chega a época de Natal.