Cármen Lúcia veste tailleur azul claro ao assumir a Presidência pela quarta vez

A ministra Cármen Lúcia chamou a atenção ao aparecer com modelito de roupa que quebrou o padrão de preto e tons neutros e sisudos que a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) costuma vestir e que costumam ganhar a companhia da toga preta nos tribunais. Cármen Lúcia vestiu um tailleur azul claro, bem delicado e com detalhes nas golas do casaco. O traje se completava com saia da mesma cor e tom do blazer. A ministra, com 64 anos e mineira de Montes Claros, assumiu pela quarta vez e pela segunda semana consecutiva a presidência no lugar de Michel Temer , que viajou para o México. A passagem do cargo foi na manhã dessa segunda-feira (23), com um Temer mais à vontade, e uma ministra mais contida, indicando a postura que marca a presidente do STF. Cármen Lúcia ficará desta vez mais tempo, pelo menos uma semana, no cargo. Ela tem assumido, pois os primeiros na linha de sucessão - Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, e Eunício Oliveira, do Senado, não podem assumir devido à regra das eleições.