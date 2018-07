O dia em que uma espaçonave pousou na Casa Branca

Imagina uma espaçonave pousando nos jardins da Casa Branca, sede do governo dos Estados Unido e onde fica o presidente Donald Trump? Pois foi o que aconteceu nesse domingo (22), quando a espaçonave Orion da Nasa, a agência espacial norte-americana, foi exibida ao público, que costuma lotar a frente da residência para fazer fotos. O objeto estranho chamou a atenção. A Orion fez a exploração Test-1 em 5 de dezembro de 2014, deve ter nova missão de teste não tripulada em 2018 e uma primeira expedição humana tripulada em 2021, circundando a lua. O equipamento é dividido em duas partes: o módulo de comando, construído pela Lockheed Martin, e o módulo de serviço, fornecido pela agência espacial europeia e Airbus Defence and Space. Mais de mil empresas nos EUA fabricaram ou contribuíram com elementos para a espaçonave.