Conflitos se intensificam na Nicarágua e país vive crise política

O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, o último dos líderes revolucionários da América Latina, tem sido alvo de diversos protestos violentos no país. O governo é acusado de usar força bruta para reprimir manifestantes e permanecer no poder. No sábado (21), um grande protesto tomou as ruas da capital Manágua (foto), mesmo após alerta do líder para manter ativos "os mecanismos de autodefesa" para evitar "um golpe de Estado". A oposição responsabiliza Ortega pela morte de mais de 300 pessoas durante atos contra o governo. A tensão repercute inclusive em outros países. Os EUA, por exemplo, prometem sanções em represália às repressões. Os atos contra Ortega começaram em abril, por conta de uma reforma da previdência - que foi cancelada, e se tornaram campanha dos que pedem a renúncia do governante, depois de 11 anos no poder.