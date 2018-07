Fábrica da GM em Gravataí chega a 3,5 milhões de carros produzidos

A unidade da GM Mercosul em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre, chegou a 3,5 milhões de unidades dia 18. O número foi comemorado por funcionários da fábrica posando ao lado do Onix Activ, cor laranja burning, que representou o novo marco da produção (foto). Em 18 anos de fábrica, foram três ciclos de investimentos. O Celta estreou em 1999, depois veio o Prisma em 2006. Em 2010, foi a vez do Onix. Um novo carro vai chegar ao mercado em 2019, com investimento de R$ 1,4 bilhão na nova plataforma. A unidade gaúcha é uma das mais eficientes da montadora no mundo.