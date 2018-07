P-67 chega ao porto da Bacia de Santos

A Petrobras recebeu nessa quarta-feira (18) mais uma plataforma de petróleo destinada ao Sistema de Produção do Campo de Lula, no pré-sal da Bacia de Santos A plataforma, que veio de Qindao, na China, está ancorada na Baía de Guanabara, e após o desembaraço aduaneiro e o término das inspeções, seguirá para a Bacia de Santos. A P-67 tem capacidades de produção de 150 mil barris de óleo por dia, de compressão e tratamento de 6 milhões de metros cúbicos diários de gás e de armazenamento de 1,6 milhão de barris. O casco do Navio começou a ser produzido no estaleiro do Porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul mas foi transferido para China após o contrato com a empresa Engevix ser cancelado.