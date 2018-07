Reforma da cobertura do Museu da Língua Portuguesa é concluída

A recuperação da área externa do prédio que abrigava o Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo (SP), foi concluída nessa quarta-feira (18) com a instalação da última estrutura de cobertura do edifício. A peça que decora o telhado do museu foi forjada em zinco peruano e madeira certificada da Amazônia. A reconstrução do museu custará aproximadamente R$ 60 milhões, valor que será dividido entre o seguro contra incêndio e verba adquirida por meio da Lei Rouanet. Parte do prédio havia sido destruída em um incêndio em 2015. Em setembro, será iniciada a obra do interior do prédio, destruído parcialmente por um incêndio em dezembro de 2015. De acordo com o governo do estado de São Paulo, o museu deverá ser reaberto ao público no fim do próximo ano.