Trabalhadores da Saúde protestam por reposição salarial em Porto Alegre

Os profissionais do Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família (Imesf), ligado à prefeitura de Porto Alegre, deflagraram nesta quarta-feira (18) uma paralisação de 24 horas e protestaram em frente à Secretaria Municipal da Saúde (SMS). O principal alvo da manifestação foi o prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB). Os enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes e demais servidores reivindicam a retomada da negociação coletiva para reajuste salarial, já que a categoria não recebe há dois anos a reposição da inflação. Com o dia de greve, metade dos postos de saúde de Porto Alegre ficou fechada e, de acordo com a SMS, 49,32% dos serviços da rede de Atenção Primária foram afetados. Ainda na quarta, o do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-4) concedeu uma liminar que obriga pelo menos 30% dos profissionais a continuar atendendo a população.