Escolas estaduais enfrentam ausência de bibliotecários

Na Escola Estadual Souza Lobo, no bairro São Geraldo, a bibliotecária Jane Basso resiste a uma realidade grave no incentivo à leitura para crianças e adolescentes. Basso é uma profissional cuja área de atuação parece estar em extinção no sistema de ensino público gaúcho: em uma rede de 2539 escolas estaduais, apenas 20 delas contam com bibliotecários profissionais . Coincidentemente, no último dia 13 foi sancionada a Política Nacional de Leitura e Escrita (PNLE), primeiro marco legal para formação de leitores, reconhecendo o direito à escrita e leitura e, dentre outras metas, a democratização do acesso à livros por meio de bibliotecas. Os propositores do PNLE ressaltam que é muito importante a presença de bibliotecas dentro de instituições de ensino do país. No Rio Grande do Sul, contudo, não há previsão para cobrir as mais de cem vagas abertas na rede escolar.