Trensurb enfrenta novo problema e deixa usuários sem trens

Temporal em Porto Alegre e Região Metropolitana nunca termina bem. Além de transtornos no trânsito rodoviário, as dificuldades nessa terça-feira (17) começaram cedo e afetaram a Trensurb, que teve de parar trens e até fechar estações até as 12h30min. Um raio atingiu a rede elétrica entre as estações Fátima e Canoas, por volta das 6h45min, afetando a operação. Até a equipe de manutenção da estatal conseguir resolver os danos, os passageiros que já estavam em trens tiveram de encarar um regime de muita lentidão no deslocamento, pois apenas uma via pôde ser usada. Viagens que levariam 40 minutos duraram mais que o dobro do tempo. Usuários chegaram com atraso a compromissos e perderam trabalho, como a faxineira Angélica de Abreu, que deixou de ganhar R$ 150,00. A Metroplan, que gerencia os ônibus metropolitanos, reclamou que a Trensurb não avisou do problema, impedindo o reforço das linhas.