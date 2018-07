Obama presta homenagem no centenário do nascimento de Nelson Mandela

A admiração por Nelson Mandela fez com que o ex-presidente dos EUA Barack Obama tomasse à frente e regesse a homenagem ao centésimo aniversário do nascimento do ex-presidente da África do Sul. O discurso aconteceu durante a 16ª Palestra Anual Nelson Mandela, no estádio Wanderers, nesta terça-feira (17), em Joanesburgo, na África do Sul. Aproximadamente 15 mil pessoas foram prestigiar Obama, que em seu discurso repudiou a política anti-imigração de Donald Trump. Obama não teve a oportunidade de conhecer Mandela. Em 2013, Obama chegou a tentar visitar Madiba, como o ex-presidente era chamado, mas devido as condições de saúde do ex-presidente o encontro não aconteceu.