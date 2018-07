Lado a lado, Trump e Putin comemoram 'importante passo' na relação entre os países

O presidente russo Vladimir Putin e o presidente norte-americano Donald Trump afirmaram estarem dando os primeiros passos para restaurar a confiança entre os países . O encontro aconteceu após uma reunião a portas fechadas em Helsinque, na Finlândia, na segunda-feira (16). Lado a lado, os presidentes descreveram o ato como um importante passo em direção à melhora em suas relações. Graças ao encontro, disse Trump, o diálogo entre os dois países está melhor do que o costume. Eles também negaram a suspeita de interferência da Rússia nas eleições dos EUA. Na semana passada, um promotor dos EUA acusou 12 agentes russos de roubar documentos do Partido Democrata para beneficiar a campanha de Trump. Ainda durante o evento, o norte-americano cumprimentou Putin pela organização da Copa do Mundo e recebeu uma bola oficial de presente do líder russo.