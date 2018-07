Zlatko Dalic: da corda bamba a conquista da Copa 2018

Nos ares. Assim está o técnico da seleção croata após a conquista da segunda colocação na Copa do Mundo de 2018, no domingo (16). Contratado em acordo de emergência, Zlatko Dalic participou da melhor atuação da Croácia desde que o país foi declarado independente da Iugoslávia. Dalic foi anunciado para substituir o então técnico Ante Cacic, que vinha fazendo uma péssima eliminatórias europeias da Copa. A proposta dada pelo presidente da federação local, Davor Suker, era a seguinte: se o técnico vencesse o confronto contra a Ucrânia, continuaria no cargo. Caso não, seria demitido. Ele não somente venceu, como chegou a final da Copa 2018 sem nenhuma derrota durante a competição, mesmo tendo problemas com o atleta Kalinic no primeiro jogo da Copa.