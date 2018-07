Israel anuncia sua primeira missão espacial

Em uma pequena nave de 585 quilos, Israel fará sua primeira missão espacial com destino à Lua. O anuncio foi feito na terça-feira (10) em Yehud, próximo a Tel Aviv, e deve ser lançado em dezembro, em uma parceria com a empresa norte-americana SpaceX. A nave, que ainda não tem nome, deve decolar em dezembro e pousa em solo lunar em fevereiro, caso não haja nenhum imprevisto durante o percurso. A missão será realizada com o intuito de conhecer os campos magnéticos da Lua, mas antes disso devem ser fincada a bandeira de Israel, brinca os organizadores. O projeto foi selecionado no programa de tecnologia Google Lunar XPrize e recebeu um investimento de US$ 30 milhões.