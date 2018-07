Posto da Brigada Militar é reaberto na Redenção

O posto policial da Brigada Militar no Parque Farroupilha foi reaberto na quarta-feira (11) após dois anos fechado. Contando com um rádio fixo de comunicação, o posto ficará aberto 24h por dia e sempre com um policial plantonista, e também poderá ser usado pela Guarda Municipal. O local aguarda a instalação da internet nos próximos dias para poder monitorar o parque através do sistema de câmeras, além de ampliar uma central de comunicação via grupos de WhatsApp entre a população e a Brigada. A volta das atividades do posto teve influência direta da Associação dos Amigos do Bairro Bom Fim, que ajudou a arrecadar verba para fazer as melhorias do local, e se mobilizou nos dois anos que o posto esteve fechado para garantir a reabertura.