Arthur chega ao Barcelona entre promessas, sorrisos e toque de bola no Camp Nou

O meio-campista Arthur fez seu debut no Camp Nou, casa do Barcelona. O ex-jogador do Grêmio seguiu à risca o ritual que marca a chegada de um novo jogador a time grande. Nessa quinta-feira (12), o jogador assinou o contrato de 31 milhões de euros (cerca de R$ 139 milhões), valor que pode aumentar em mais R$ 40 milhões dependendo de metas alcançadas, vestiu a camisa e bateu bola no gramado do estádio, onde uma área de exposição de marcas dava as boas-vindas com um "enjoy Arthur" (divirta-se em inglês). Também beijou a camisa e posou par fotos. "Estou muito feliz por esse dia mágico. Sempre foi um sonho meu jogar no Barcelona. Quero fazer história aqui e vou trabalhar para isso", prometeu a nova aquisição. Mostrando diplomacia e muita simpatia, Arthur, de 21 anos, declarou admiração por dois ídolos da torcida do Barça - Xavi e Iniesta, dupla com a qual foi comparada. "Tenho uma longa trajetória pela frente, tenho que provar a todo mundo porque estou aqui."