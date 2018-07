Simbolo de luta: mãe de Marcus Vinicius mostra camisa do filho morto na Câmara

A camisa nas mãos de Bruna da Silva, mãe de Marcus Vinicius, ainda guarda as manchas de sangue do menino morto durante um confronto da Polícia Militar e traficantes da Maré, no Rio de Janeiro. O retrato foi tirado durante o pronunciamento de Bruna na Comissão de Direitos Humanos e de Minorias da Câmara dos Deputados, em Brasília, na quarta-feira (11). “Não estou de luto, mas sim em luta”, disse Bruna, que acusa o Estado do Rio pela morte do seu filho. De acordo com testemunhas, um Caveirão – carro da tropa de choque do Rio - disparou pelas costas do estudante, de apenas 14 anos. No dia 20 de junho, quando a polícia invadiu a Maré, morreram 7 pessoas e, além de Marcus, outras duas crianças foram feridas durante a operação.