Câmara de Porto Alegre é palco de confronto entre municipários e segurança

A Câmara de Vereadores virou palco de confrontos , violência e danos ao patrimônio no primeiro dia em que voltaram à pauta os projetos do prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB). Com galerias lotadas para acompanhar a sessão, o clima fora foi tenso durante toda a tarde dessa quarta-feira (11). Parte dos manifestantes, ligada principalmente ao Sindicato dos Municipários (Simpa), não conseguiu ingressar no prédio. Na porta de acesso principal, municipários e Guardas Municipais mediram forças. Os guardas reagiram com rajadas de spray de pimenta para evitar que o grupo conseguisse entrar. O Batalhão de Choque da Brigada Militar foi chamado, o que elevou a tensão, com cenas dos brigadianos tentando impedir manifestantes de ingressar (foto). Porta de vidro acabou sendo quebrada e também há informação de que retratos de presidentes da Casa foram quebrados.