Adeus, Arthur: meia se despede do Grêmio

Um até logo. Foi assim que a direção do Grêmio e seus colegas encararam a saída de Arthur. O atleta foi anunciado como novo reforço do Barcelona na terça-feira (10) e, no mesmo dia, recebeu uma homenagem do clube que o lançou no futebol profissional. Entre abraços e desejos de boa sorte, o meia foi se despedindo de seus companheiros de vestiário. Arthur chegou ao Grêmio em 2011. Sua primeira oportunidade no time profissional aconteceu 4 anos depois, com o técnico Felipão. Com a chegada de Renato Portaluppi, retornou para o time de transição. Em 2017, com a lesão do capitão Maicon, Arthur começou a se destacar no time principal, se firmando como titular a partir do segundo semestre. Com os títulos de campeão da Copa Libertadores e da Recopa Sul-americana, a estrela do grêmio agora embarca para a Espanha, onde defenderá a otime catalão até 2024.