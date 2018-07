Seleção anfitriã é recebida com festa em Moscou após eliminação na Copa

Milhares de torcedores lotaram a Fan Fest de Moscou para receber a seleção Russa no domingo (8), após a anfitriã ter sido eliminada nas quartas de final do torneio da Copa do Mundo em Sochi. O time foi aplaudido pelo seu desempenho em campo, mesmo após o empate em 2 a 2 com a Croácia no tempo regulamentar e a derrota por 4 a 3 nos pênaltis. Os atletas e a equipe técnica subiram ao palco montado na capital do país e agradeceram a multidão, prometendo melhora no próximo mundial. Os jogadores também estenderam uma faixa que dizia "jogamos por vocês". A festa durou cerca de meia hora e foi encerrada com o hino nacional. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, convidou todos os integrantes da seleção russa para uma visita oficial ao Kremlin e uma homenagem. A data do encontro ainda não foi definida, mas é provável que ocorra nesta semana.