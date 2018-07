Brasil é eliminado da Copa da Rússia e adia o sonho do hexa mundial

Ficou para 2022. A seleção brasileira não conseguiu superar o time da Bélgica nas quartas de final na Rússia e o sonho do hexacampeonato foi adiado. A derrota por 2 a 1 na sexta-feira (6), em Kazan, foi acompanhada de atuações apagadas de Neymar, Gabriel Jesus e Fernandinho, alvos de duras críticas dos torcedores após o jogo. Os gols da vitória belga foram marcados ainda no primeiro tempo da partida, por Fernandinho (contra) e De Bruyne. Renato Augusto descontou após reação brasileira na segunda etapa, mas o placar não foi suficiente para levar a seleção adiante na competição. Com a derrota do Brasil, a Copa da Rússia se despediu do último time sul-americano na disputa do título. A última vez que a seleção brasileira participou de uma decisão de Copa foi em 2002, a do pentacampeonato contra a Alemanha, no Japão.