Pré-candidatos ao governo do Estado participam de sabatina

A Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) promoveu, nesta quinta-feira (5), uma sabatina com sete pré-candidatos ao governo do Estado . O encontro, que aconteceu no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa, durante o 38º Congresso de Municípios do Rio Grande do Sul, recebeu Abgail Pereira (PCdoB), Eduardo Leite (PSDB), Jairo Jorge (PDT), Luis Carlos Heinze (PP), Mateus Bandeira (Novo) e Miguel Rossetto (PT). A três meses das eleições gerais, os pré-candidatos responderam a perguntas dos prefeitos sobre temas como meio ambiente, saúde, educação, segurança, transportes e a situação financeira do Estado. O governador José Ivo Sartori (MDB) não participou, pois, conforme informou sua assessoria, ainda não pode ser considerado pré-candidato.