Motoristas aproveitam fim do pedágio na freeway e BR-290

Depois de 21 anos, o pedágio na freeway (como é chamada a BR-290 rumo ao Litoral Norte) e o trecho da rodovia em Eldorado do Sul chegou ao fim. Sem nova concessão e com a recusa da Triunfo Concepa de seguir na prorrogação do contrato, os dois trechos agora vão aguardar pela definição de futuro concessionário em nova concorrência . A liberação das cancelas ocorreu na noite de terça-feira (3). Na manhã dessa quarta-feira (4), o movimento já ficou acima do normal no pedágio em Gravataí, indicando que motoristas que utilizavam outras vias para não ter de pagar o tíquete preferiram usar a freeway. A PRF terá agora que providenciar serviços, como acionar ambulâncias em acidentes e apoiar quem necessite de guinchos. A tradicional contagem de fluxo de motoristas não será mais feita, pois o contador fica nos postos de pedágios.