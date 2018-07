Colômbia é eliminada e América do Sul fica com apenas duas seleções na Copa da Rússia

Com a queda da Colômbia (do goleiro Ospina, em destaque) diante da Inglaterra, no último jogo das oitavas de final da Copa da Rússia, restam apenas Brasil e Uruguai como representantes da América do Sul no Mundial. Assim como os ingleses, as outras cinco seleções que também seguem vivas no torneio são europeias. Já se sabe, inclusive, que pelo menos um representante do Velho Continente estará na final da Copa, já que, em um lado da chave, as quartas de final serão disputadas por Rússia x Croácia e Suécia x Inglaterra, no próximo sábado (7). Na outra ala da tabela, os dois representantes da América do Sul, Brasil e Uruguai, enfrentam, respectivamente, Bélgica e França, na sexta-feira (6). As quatro equipes que passarem desta fase jogam as semifinais na terça (10) e quarta-feira (11), às 15h. A final da Copa está prevista para o meio-dia do dia 15, no Estádio Lujniki, em Moscou.