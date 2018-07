Equipes trabalham em resgate de jovens presos em caverna na Tailândia

Equipes de resgate e soldados tailandeses trabalham arduamente desde que um grupo de jovens que estavam desaparecidos foi encontrado com vida por mergulhadores na segunda-feira (2). Os doze meninos de um time juvenil e um técnico de futebol ficaram presos na caverna Tham Luang, na Tailândia, após uma inundação que bloqueou a entrada do local quando o grupo realizava um passeio. As equipes enfrentam muitas dificuldades no resgate em razão dos níveis de água e de lama que impedem o acesso à caverna. De acordo com autoridades do país, o resgate ainda pode levar meses. O porta-voz das equipes de resgate, Ruetaiwan Patisen, afirmou que o grupo passa bem, embora tenha ficado dez dias sem comer. O plano é que assim que recuperarem a força, eles comecem a aprender a mergulhar com cilindros de oxigênio para que possam deixar a caverna, onde estão desde o dia 23 de junho.