Sob chuva, torcedores vibram com vitória do Brasil sobre o México em Porto Alegre

Nem mesmo a chuva foi capaz de impedir os porto-alegrenses de assistirem ao tão esperado jogo do Brasil contra o México, na segunda-feira (2), transmitido ao vivo em telão no Largo Glênio Peres, em frente ao Mercado Público da Capital. Os torcedores se concentraram no local protegidos de sombrinhas e capas de chuvas e vibraram pela Seleção Brasileira mesmo debaixo de mau tempo. Os gols dos craques demoraram um pouco, mas vieram: foi apenas no segundo tempo que Neymar e Roberto Firmino marcaram e fizeram a alegria dos torcedores, que pularam muito com o placar de 2 a 0. Com a vitória, o Brasil se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo na Rússia e enfrenta a seleção da Bélgica, que venceu o Japão por 3 a 2, na sexta-feira (6).