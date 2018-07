Porto-alegrenses desfrutam o trecho revitalizado da Orla do Guaíba

No domingo (1º), os porto-alegrenses voltaram a desfrutar a Orla do Guaíba. Os cidadãos puderam desfrutar as novidades do trecho revitalizado entre a Usina do Gasômetro e a Rótula das Cuias. O clima colaborou com a aparição de sol e temperatura amena. A maior concentração de gente se deu nos novos deques de madeira e em cima do monumento Olhos Atentos, do artista José Resende, uma espécie de mirante que foi desinterditado após ter seu piso trocado. Outra a atração foi a movimentação nas águas com a navegação de barcos e jet-skies.