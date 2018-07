Temer festeja no Palácio do Planalto após vitória do Brasil contra o México

Com a presença de ministros e servidores da Presidência da República, o presidente Michel Temer acompanhou, nesta segunda-feira (2), o jogo da vitória do Brasil sobre o México na Copa do Mundo, em partida que terminou em 2 x 0, assegurando o time do técnico Tite nas quartas de final da competição. As autoridades assistiram ao jogo na Secretaria de Assuntos Jurídicos, no anexo do Palácio do Planalto, onde o presidente comemorou os gols marcados por Neymar e Roberto Firmino ao lado dos ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, e dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha, além de algumas crianças. Após a partida, Temer parabenizou o time e comentou no Twitter: "foi uma vitória suada e merecida". Com o resultado, o Brasil irá enfrentar o vencedor do jogo entre a Bélgica e o Japão, às 15h da sexta-feira.