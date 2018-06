Marinho é apresentado como novo reforço do Grêmio para a temporada 2018

O meia-atacante Marinho revelou nesta sexta-feira que teve muitas propostas para deixar o Changchun Yatai, da China, e voltar ao Brasil, mas escolheu o Grêmio pelos títulos do clube tricolor gaúcho nos últimos anos. O atleta foi apresentado nas dependências da Arena do Grêmio nesta sexta-feira (29) como novo reforço para o segundo semestre da temporada 2018. O Grêmio investiu cerca de R$ 10 milhões para tirar Marinho do futebol chinês, onde atuou apenas cinco vezes nesta temporada. O contrato é de três anos e meio. "O momento do clube, ganhando, é uma oportunidade imensa. Vim para trabalhar, fazer meu melhor, já conheço a cidade. E ajudar a conquistar mais títulos. Quero estar neste clube porque ganha. Espero que a gente possa conquistar mais nesta reta até o final do ano", afirmou o jogador de 28 anos.