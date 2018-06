Grupo 'abraça' prédio com risco de cair em ato pela preservação do patrimônio histórico

O edifício localizado no número 1.468 da Riachuelo, em Porto Alegre, popularmente conhecido como Casa Azul, segue interditado há pelo menos duas décadas por apresentar risco de desabamento . Em ação coordenada pelo Conselho Estadual de Cultura com apoio do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-RS), artistas e representantes da comunidade cultural se reuniram para dar um abraço simbólico no prédio (foto). O ato fez parte do evento “O Rio Grande abraça o patrimônio cultural”, replicado em edificações de 50 municípios gaúchos. O imóvel nunca chegou a ser efetivamente tombado pela prefeitura de Porto Alegre, sendo um dos motivos para a maior parte dos problemas que dificultam a conservação do espaço. Em função da sua interdição por risco de desabamento, desde o dia 25 de maio, as ruas Riachuelo e Marechal Floriano forma bloqueadas no Centro Histórico da Capital.