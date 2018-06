Mercearia francesa vende alimentos descartados por grandes redes

Enquanto supermercados e outros varejos no Brasil (e no mundo) tentam achar soluções contra o desperdício nos pontos de venda, franceses abriram uma mercearia que aproveita o que é descartado por grandes supermercados e distribuidores. E o nome do negócio é bem sugestivo: Nous, que, em português, é Nós. A mercearia estreou em maio na cidade de Melesse, próxima a Rennes, na região da Bretanha, noroeste da França. A Nous reduz o desperdício de alimentos e ainda gera um novo valor, seja para a comunidade, os empreendedores e para o planeta, como diz o site da marca. Um dos co-fundadores Vincent Justin (foto, na loja) ressalta que o negócio se baseia no reaproveitamento de produtos que são "rejeitados" pelas grandes redes, mas preservando a qualidade nutricional. Será que a ideia poderia ter adeptos no Rio Grande do Sul?