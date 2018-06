Em Buenos Aires, tensão domina argentinos em jogo contra Nigéria

Pela televisão, deu para ver muita gente vestida de azul e branco, no estádio em São Petersburgo, onde a Argentina despachou a Nigéria por 2 a 1 . Mas distante dali, em Buenos Aires, o nervosismo dominou milhares de argentinos que lotaram a praça San Martin, na região central da capital para assistir ao jogo. "As pessoas estavam tensas. Não tinha aquela festa que a TV mostrava de quem estava no estádio", descreve o professor da Ufrgs, Arlei Damo, que acompanhou a partida na praça. Homens, mulheres, crianças, velhos, trabalhadores, moradores de rua, todos sentaram na grama e se concentraram na transmissão. "Muita gente saiu do trabalho e foi para a praça, eram pessoas mais simples. E tinha também muitos brasileiros." Só Maradona, personagem à parte no jogo, levantava a torcida a cada aparição na telona.