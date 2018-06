Arábia Saudita quebra jejum de 24 anos em Copas do Mundo

A Arábia Saudita volta a vencer depois de seca de 24 anos. O confronto de segunda-feira (25) contra o Egito findou o maior período de derrotas da equipe asiática, que deixou o a grande estrela egípcia, Mohamed Salah, de joelhos ao derrotar a seleção africana pelo placar de 2 a 1. O jogo desde o começo prometia que seria mais um grande confronto. A batalha começou favorável para o Egito que, aos 10 minutos, viu Salah desencantar e marcar seu primeiro gol. 1 a 0. Logo em seguida um susto: pênalti para a Arábia. Só não contavam com a defesa de Essam El Hadary, o mais velho a disputar uma copa. Só que Hadary não conseguiu defender o segundo pênalti cometido no final do primeiro tempo que terminou em 1 a 1. A etapa complementar começou morno e assim permaneceu até os acréscimos, quando a Arábia aniquilou o Egito em um contra-ataque.