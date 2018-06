Com fim de proibição, mulheres começam a dirigir na Arábia Saudita

As mulheres da Arábia Saudita foram autorizadas a dirigir pelas ruas do país a partir do último domingo (24). O reino muçulmano, ultraconservador nos costumes, mantinha a última proibição contra motoristas femininas no mundo. Logo após a meia-noite (18h em Brasília), algumas mulheres já começaram a guiar seus carros, acompanhadas de maridos, amigas e outros familiares. A grande maioria, no entanto, ainda não tem carteiras de motorista, já que as primeiras autoescolas destinadas apenas a mulheres, como determina o regime saudita, começaram suas primeiras aulas apenas três meses atrás. O fim do veto à direção feminina foi anunciado em setembro do ano passado pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. Antes, se uma mulher desafiasse a proibição, poderia ser condenada a anos de prisão, multa e chibatadas.