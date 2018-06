Baloy vira protagonista ao marcar primeiro gol do Panamá em copas

Demorou 168 minutos, mas o Panamá, que faz sua estréia em copas na Rússia, marcou seu primeiro gol na competição na derrota por 6 a 1 para a Inglaterra no domingo (24). O primeiro tempo não foi favorável ao time da América Central, que sofreu cinco gols. Na segunda etapa, o time panamenho voltou melhor, mas, aos 17 minutos, com um desvio de calcanhar do Kane, sofreu o sexto gol. Com o jogo liquidado, os jogadores da Inglaterra reduziram a pressão e cansados, os atletas panamenhos começaram a ser substituídos. Foi quando, aos 23 minutos, entrou Felipe Baloy, zagueiro que jogou pelo Grêmio em 2003 e 2004. Em uma cobrança de falta para o Panamá, aproveitando uma bobeada da zaga, Baloy marcou o primeiro gol do país em uma Copa do Mundo. Apesar da goleada, a torcida panamenha comemorou o gol como se fosse um título.