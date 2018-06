Anitta exalta funk em apresentação no Rock in Rio Lisboa

Uma das atrações mais aguardadas do festival Rock in Rio Lisboa, em Portugal, a cantora brasileira Anitta se apresentou na noite deste domingo (24). Sob a expectativa de um público superior às 85 mil pessoas, a cantora exaltou figuras brasileiras, ao utilizar a fantasia de Carmen Miranda e interpretar um trecho de Garota de Ipanema, de Tom Jobim. No entanto, o que animou a plateia foi o figurino de funkeira carioca (foto). Sucesso naquele país, a posptar só animou o público por completo com o hit Você Partiu Meu Coração. Da metade até o final do show, o funk foi protagonista. A apresentação acabou ao som de Vai Malandra e de Show das Poderosas, dois dos maiores sucessos de Anitta. Nesta semana, a brasileira segue em turnê pela Europa, com shows em Paris nesta terça-feira (26) e em Londres na quinta (28).